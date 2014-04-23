متعب يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات براءته

أنكر عماد متعب نجم الاهلي كل الاتهامات التي وجهت إليه من النيابة، في مشكلته مع ضابط شرطة عصر اليوم الثلاثاء.

متعب تم اتهامه بإشهار سلاحه في وجه ضابط وأمين شرطة، واصطحبوه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وبسؤاله، رد متعب بأنه لم يشهر سلاحه أبدا، وأفاد "أطالب بتفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث".

وتابع مهاجم منتخب مصر "الكاميرات ستثبت أني بريء، وأن كل تلك الاتهامات من الضابط وأمين الشرطة غير صحيحة، وبلا دليل".

ودخل متعب في مشادة مع ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، ليتم احتجازه في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى في وقت سابق، أن السبب هو استخدام المهاجم الدولي السابق سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

رفض الضابط صاحب المشكلة مع متعب الصلح، بسبب شعوره أن قياداته لم تقف في صفه وتسرعت في إنهاء الأزمة بسبب شهرة مهاجم الأهلي.

واتجه متعب إلى نيابة القاهرة الجديدة من أجل التحقيق معه داخل سيارة الترحيلات.