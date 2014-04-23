أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات براءته

Google+ Print
متعب يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات براءته متعب يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات براءته

أنكر عماد متعب نجم الاهلي كل الاتهامات التي وجهت إليه من النيابة، في مشكلته مع ضابط شرطة عصر اليوم الثلاثاء.

متعب تم اتهامه بإشهار سلاحه في وجه ضابط وأمين شرطة، واصطحبوه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وبسؤاله، رد متعب بأنه لم يشهر سلاحه أبدا، وأفاد "أطالب بتفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث".

وتابع مهاجم منتخب "الكاميرات ستثبت أني بريء، وأن كل تلك الاتهامات من الضابط وأمين الشرطة غير صحيحة، وبلا دليل".

ودخل متعب في مشادة مع ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، ليتم احتجازه في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى في وقت سابق، أن السبب هو استخدام المهاجم الدولي السابق سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

رفض الضابط صاحب المشكلة مع متعب الصلح، بسبب شعوره أن قياداته لم تقف في صفه وتسرعت في إنهاء الأزمة بسبب شهرة مهاجم الأهلي.

واتجه متعب إلى نيابة القاهرة الجديدة من أجل التحقيق معه داخل سيارة الترحيلات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية