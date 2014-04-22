بالصور.. محافظ مطروح يتفقد مدرسة مطروح الإعدادية للبنات للإطمئنان على سير العمل

قام اللواء بدر طنطاوى لغندوراليوم الثلاثاء، بالمرور على مدرسة الإعدادية بنات بمرسي مطروح ، للإطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على مطالب واحتياجات الطالبات بالمدرسة ، والإطمئنان على أحول الدراسة قبل بدء إمتحانان نهاية العام.

حيث تفقد المحافظ ، عدد من الفصول وحجرة الحاسب الآلي ، واستمع إلى الطالبات ومطالبهن والصعوبات التى تواجههن فى العملية التعليمية خاصة الشكوى من طول المناهج الدراسية مع قلة الفترة الزمنية ،مؤكد أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها من خلال خبرائها بمراجعة المناهج ، وأن قصر المدة الزمنية نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد حاليا مع تمتع مطروح بالأمن .

وفى سياق ، وجه المحافظ إلى مدير الإدارة التعليمية بمرسي مطروح ، للتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح لرفع مساحة فناء المدرسة ودراسة عمل بلاط وفق النماذج والنمط المحدد لها بالمدارس والعرض الأحد القادم.

وأكد المحافظ ، على انه سيتم استغلال قدرات الطلاب خلال أجازة فصل الصيف فى الأنشطة المختلفة ، مع عدم إغلاق أي مدرسة ومتابعة حضور الطلاب والمدرسين وتقييمهم خلال الأنشطة الصيفية ، وصرف مكافأة لأحسن مدرسة استغلالا ، لإجازة الصيف فى إقامة الأنشطة وتجميل المدرسة .

كما قرر المحافظ مكافأة عدد 4 طالبات لحفظهن القرآن الكريم ، ومنحهن شهادة تقدير ومكافأة مالية وكذلك محفظ القرآن الكريم.

كان محافظ مطروح ، قد وافق على دعوة الطالبة دنيا حسن عبد الرحيم ، الحاصلة على المركز الأول ،فى التحدث باللغة العربية الفصحي على مستوي المحافظة لزيارة المدرسة للوقوف على مطالب واحتياجات الطالبات بها.