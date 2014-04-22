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صورة - صلاح مع تشيلسي في مدريد رغم عدم مشاركته أمام أتليتكو

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صورة - صلاح مع تشيلسي في مدريد رغم عدم مشاركته أمام أتليتكو صورة - صلاح مع تشيلسي في مدريد رغم عدم مشاركته أمام أتليتكو

يتواجد محمد صلاح جناح تشيلسي في مدينة مدريد الإسبانية مع فريقه الذي يواجه أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء رغم عدم أحقيته في المشاركة باللقاء.

ويحل تشيلسي ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسنتي كالديرون.

ولا يحق لصلاح المشاركة في دوري الأبطال مع تشيلسي الذي انتقل إلى في يناير الماضي، بسبب مشاركته مع فريقه السابق بازل في النصف الأول من الموسم.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية صورا لوصول بعثة تشيلسي إلى مدريد ظهر صلاح فيها وسط حفاوة الجماهير المحلية بلاعبها السابق فيرناندو توريس مهاجم الزرق.

صلاح ليس الغائب الوحيد عن تشيلسي في مواجهة أتليتكو، إذ يغيب نيمانيا ماتيتش للسبب نفسه لسابق لعبه مع فريقه بنفيكا قبل الانتقال لتشيلسي في يناير.

كما يغيب برانسلاف إيفانوفيتش الظهير الأيمن للإيقاف، وصامويل إيتو للإصابة.

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