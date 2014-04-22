ليلى سمور تنجو من قذيفة هاون أصابت المبنى حيث تقطن

نجت الفنّانة السّوريّة ليلى سمّور من الموت بأعجوبة، بعد أنّ سقطت قذيفة هاون عشوائيّة يوم الأحد على البناء السّكنيّ الذي تقطنه مع أسرتها وسط دمشق.

وكتبت الفنّانة سمور على صفحتها الشّخصية في موقع التّواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فعلاً اللي لسه باقيلو عمر ما بتقتلو شدّة، القذيفة داخل المبنى اللي نحنا فيه، تقريباً اليوم نفدنا بحماية الله، شكراً لك يا ربّ بعيدك المبارك "عيد الفصح". منحتنا عمراً جديداً. الله يرحم اللي راحوا والشفاء للجرحى يا ربّ آمين".

يُشار إلى أنّ الفنانة السّوريّة ديمة الجندي أعربت عبر صفحتها الخاصّة أيضاً على "فيس بوك" عن خوفها الشديد، بعد أنّ استهدفت قذيفة هاون المبنى السّكني الذّي يلي منزل أهلها في دمشق. وحمدت ديمة الله أنّ القذيفة لم تُصب أهلها أو أحداً من القاطنين في الحي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"