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مهرجان للطلاب بجامعة الأزهر بهدف رفع الروح المعنوية قبل الامتحانات

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مهرجان للطلاب بجامعة الأزهر بهدف رفع الروح المعنوية قبل الامتحانات مهرجان للطلاب بجامعة الأزهر بهدف رفع الروح المعنوية قبل الامتحانات

نظمت أسرة (شير) بجامعة الأزهر مهرجانا ختاميا لأنشطتها الطلابية، بقاعة صالح كامل بمدينة نصر .

وقال الدكتور أحمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة الأسرة، إن الطلاب خططوا منذ نهاية الفصل الدراسى الأول لعمل مهرجان سنوى ثقافى ترفيهى، يهدف إلى رفع الروح المعنوية للطالب بعد العديد من الأحداث المؤلمة التى مرت بها جامعة الأزهر.

وأضافت الدكتورة بهيرة بدران رائدة الأسرة بكلية طب البنات، أن المهرجان شهد حضورا مكثفا من شباب الجامعة، زاد عددهم عن 400 شاب وفتاة، وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم تحدث مختار مهدى عن أسرار العقل البشرى وتبعه حديث لمحمد عمارة عن ريادة الأعمال، مستعرضا العديد من النماذج المصرية الناجحة فى مجال البيزنس.

وأوضحت الدكتورة رشا رجب رائدة الأسرة بكلية الدراسات الإنسانية، أن 30 عضوا من خيرة شباب الجامعة، قاموا بتنظيم المهرجان الذى اشتمل على فقرات فنية واستعراض لأنشطة جمعية رسالة .

يذكر أنه أسهم وشارك فى الحفل من كليات الجامعة عمرو الحديدى ونورهان سيد من الإدارة التنفيذية للأسرة، ومصطفى بدوى ومروة أبو رجب من العلاقات العامة وسامح شراقى من الإعلام ومن الإدارة المالية والإدارية أحمد البشكار وتيسير وأحمد منصور، وتم تكريم أنس جمعة وعباس نبيل ومحمد أحمد سالم.

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