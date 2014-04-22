البرلمان الليبي يختار اليوم المرشح لرئاسة الوزراء

يعقد المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الثلاثاء جلسة لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء. وكان المؤتمر استمع إلى برامج سبعة مرشحين للمنصب خلفاً لوزير الدفاع المتنحي عبد الله الثني.

> في حين أفادت مصادر ليبية بحسب ما افادت “العربية نت” بأن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني، سيتغيب عن الجلسة على إثر الاشتباه بفضيحة أخلاقية أثيرت بشأنه.

> وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر في 11 مارس الماضي حجب الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني، مسيراً مؤقتاً لشؤون البلاد.

> وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء. كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.

> إلا أن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالله الثني، قدم استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، وذلك بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وقال الثني، الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع والقائم بأعمال رئيس الوزراء، إن استقالته تأتي على خلفية تعرضه وأسرته لمحاولة اعتداء مسلح الليلة الماضية في أحد الأحياء السكنية في العاصمة الليبية.

> وأوضح أنه لا يرضى أن يكون سببا في الاقتتال بين الليبيين، أو أن تراق بسببه قطرة دم ليبية.