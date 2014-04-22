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غداً.. وزارة الشباب تنظم لقاءً جماهيريا حول الانتخابات الرئاسية

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غداً.. وزارة الشباب تنظم لقاءً جماهيريا حول الانتخابات الرئاسية غداً.. وزارة الشباب تنظم لقاءً جماهيريا حول الانتخابات الرئاسية

تنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، غدا الأربعاء، لقاء جماهيريا، فى إطار الانتخابات الرئاسية بقاعة الشباب والرياضة بمديرية الشباب بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم أن اللقاء يتضمن حوارا بين أهالى محافظة كفر الشيخ، والدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالقاهرة.

كما يتناول اللقاء شرح قانون الانتخابات الرئاسية، والتعريف بكيفية قراءة البرنامج الانتخابى لمرشحى الرئاسة، والحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأهمية مساندة الشعب للرئيس لتنمية والعبور نحو المستقبل.

كما تنظم وزارة الشباب والرياضة لقاء جماهيريا آخر غدا بقصر ثقافة محافظة دمياط، يحضره الدكتور زكريا المصرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، للتحاور مع أهالى دمياط حول كيفية قراءة البرنامج الانتخابى لمرشحى الرئاسة ومعايير اختيار رئيس الجمهورية.
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