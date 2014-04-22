صورة تجمع Vin Diesel بشقيقي Paul Walker

نشر Vin Diesel على صفحته الرسمية على Facebook صورة تجمعه بـ Caleb و Cody وهما شقيقا الممثل الراحل Paul Walker اللذان قررا المشاركة في تصوير بعض المشاهد من فيلم Fast & Furious 7 مكان شقيقهما الذي رحل جراء حادث سير مروّع. وكتب Vin Diesel تعليقاً على الصورة قائلاً: "عندما سمعت بالخبر، أوقفت تصوير الفيلم واستقلّيت الطائرة مع عائلتي و Michelle وعدت الى لوس أنجليس ... وركبت السيارة وتوجهت الى منزل والدي Paul ".

والده قال لي: Paul كان يحبك Vin ... انفعلت لشدّة تأثري ... فعاد وقال لي: ليس من المفترض أن تكونا كل لحظة سوياً لتحبا بعضكما ... فهذه هي الحقيقة.

اليوم وبعد مشاركة شقيقي Paul البيولوجيين ... أقول لوالدي صديقي Paul: لقد ربّيتما شابين رائعين.