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مسؤولون أمريكيون: إدارة أوباما تدرس خفض قواتها لـ5 آلاف جندي بأفغانستان

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قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان قد يجري خفضه إلى مستويات تقل كثيرًا عن 10 آلاف، وهو الحد الأدنى الذي يطالب به الجيش الأمريكي لتدريب القوات الأفغانية مع إسدال الستار على أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

ومنذ الانتخابات العامة التي جرت في افغانستان في الخامس من أبريل استأنف مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاجون) المناقشات بشأن عدد الجنود الأمريكيين الذين ينبغي أن يبقوا في أفغانستان بعد أن ينهي الائتلاف الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة مهمته هذا العام.

وقال مسؤولون على دراية بتلك المناقشات إن قرار دراسة إبقاء قوة صغيرة، ربما يقل قوامها عن 5000 جندي أمريكي، يعكس اعتقادًا بين مسؤولي البيت الأبيض بأن قوات الأمن الافغانية تطورت قدراتها بما يكفي لاحتواء تمرد لا يزال قويا تقوده حركة طالبان. وأضافوا أن القوة الأمريكية الصغيرة التي ستبقى في أفغانستان قد تركز على مكافحة الإرهاب أو عمليات التدريب.

وتدرس إدارة أوباما منذ أشهر خيارات لبقاء محتمل لقوة أمريكية في افغانستان.

ويوجد حاليًا حوالي 33 ألف جندي أمريكي في أفغانستان انخفاضًا من 100 ألف في 2011 عندما وصلت أعداد الجنود إلى ذروة بعد عقد في صراع استهدف أصلا حرمان تنظيم القاعدة من ملاذ آمن في افغانستان في أعقاب الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 .

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