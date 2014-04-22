حميد النعيمي يستقبل سفير جيبوتي ويبحثان علاقات الصداقة بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري صباح أمس، عثمان موسى درار شروع سفير جمهورية جيبوتي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة استلامه مهام منصبه سفيراً لبلاده لدى الدولة.

علاقات

ورحب سموه بالسفير متمنيا له التوفيق في خدمة علاقات الأخوة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وسعيـا نحـو تعميـق أواصر علاقات الصداقة بيـن البلديـن.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان سمو الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وعدد من المسؤولين.