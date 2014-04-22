محمد بن راشد يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لضحايا معركة تشابول تيبيك

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للطلاب الأبطال الذين سقطوا ضحايا معركة "تشابول تيبيك" الشهيرة التي دارت رحاها في العام 1847 بين المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وذهب ضحيتها مئات الطلاب والأطفال المكسيكيين.

ولدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق إلى موقع النصب التذكاري في العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" جرت لسموه مراسم الاستقبال المعتادة، حيث استعرض ثلة من حرس الشرف ثم عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية تخللها إطلاق الأعيرة النارية، بعدها قام سموه بوضع إكليل من الزهور على النصب وسط عزف الموسيقى الجنائزية.

وودع سموه بمثل ما استقبل به من حفاوة واهتمام.

حضر مراسم وضع الإكليل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد راشد الزعابي سفير الدولة لدى المكسيك، وفرانسيسكو جافيير إسكوبار سفير الولايات المكسيكية المتحدة.