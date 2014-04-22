سعود المعلا يستقبل رئيس المجلس الوطني ووزير العدل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يرافقه الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الذي قدم للسلام على سموه.

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، أمس، في الديوان الأميري، بحضور سمو ولي عهد أم القيوين، معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل الذي قدم للسلام على سموه.

حضر اللقاءين معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين.