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"عمال مصر الحر" يشيد بدور القوى العاملة فى توفير 33 ألف فرصة عمل

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"عمال مصر الحر" يشيد بدور القوى العاملة فى توفير 33 ألف فرصة عمل "عمال مصر الحر" يشيد بدور القوى العاملة فى توفير 33 ألف فرصة عمل

اصدر اتحاد عمال الحر برئاسة على البدرى بيانا، أشاد فيه بدور وزارة القوى العاملة ونجاحها فى توفير 33 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، خلال هذا الأسبوع.

وقال على البدرى، رئيس الاتحاد، "إن الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، استطاعت خلال فترة وجيزة منذ توليها الوزارة إظهار بصمتها على أداء الإدارات المركزية بالوزارة والتى بدأت فى التفاعل مع مطالب المواطن المصرى، فى محاربة البطالة وتوفير فرص العمل وهذا ليس غريبا عليها فهى من أبناء الوزارة، ولم تكن يوما بعيدة عنها".

فى حين طالب وليد جودة الأمين العام للاتحاد وزارة القوى العاملة ببذل المزيد من الجهد فى مجال المفاوضات الجماعية وترسيخ أهمية الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، فى وجدان أصحاب الأعمال كما تحاول الوزارة إقناع العمال بأهمية الحوار.

وشدد محمد إبراهيم المستشار القانونى للاتحاد على أهمية طرح النسخة الأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى، وأن عمال مصر لن يقبلوا بأية نصوص تجحف بحقوقهم المشروعة كما كان الوضع مع قانون العمل 12 لسنة 2003، واننا على ثقة فى تواصل وزيرة القوى العاملة وإدارتها مع الاتحادات العمالية من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال.

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