السبكي: هيفا لم تتقاض أجراً عن "حلاوة روح"

قال المنتج محمد السبكي أنّ الفنانة هيفا وهبي لم تتقاض أجراً عن فيلمها "حلاوة روح" حتى الآن، بل وقّعت على عقد الفيلم دون أنّ تسأل أو تتحدث عن أجرها نهائياً.

ولقد جاءت هذه التّصريحات في برنامج "العاشرة مساءاً" مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم" المصرية، حيث أضاف السبكي أنّ مواقع التّواصل الاجتماعي اتهمت أشخاصاً كثيرين بالوقوف وراء إيقاف الفيلم مثل شيرين عبد الوهاب بعد خلافها الأخير مع هيفا، وطليق هيفا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وغادة عبد الرازق وزوجها محمد فودة، وأوضح أنّ كل هذه الأسماء ليس لديها أي دخل في قضية منع الفيلم، كما أنّ غادة بشكل خاص وزوجها صديقين شخصيين له ولم يقدما على هذه الخطوة.

كما كشف الطفل كريم الأبنودي الذي كان معه في اللقاء نفسه عن أجره موضحاً أنّه حصل على مبلغ خمسة آلاف جنيه لقاء مشاركته في الفيلم، وأشار كريم إلى أنّ الرقابة هي المسؤولة عن منع الفيلم أو منحه.

في سياق متّصل تقدّم رئيس الرقابة على المصنّفات الفنّية المخرج أحمد عواض باستقالته رسمياً إلى وزارة الثقافة المصرية، ليتأكّد خبر انفراد "سيدتي نت" بنشر الخبر قبل حدوثه رسمياً بيومين.

وكان عواض قد تقدّم باستقالته بعد وقف فيلم "حلاوة روح" من قبل رئاسة الوزراء المصرية، وهو ما اعتبره تعدياً على حقوقه.

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