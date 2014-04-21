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مقتل وإصابة 7 جنود بينهم مدنيون إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

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مقتل وإصابة 7 جنود بينهم مدنيون إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد مقتل وإصابة 7 جنود بينهم مدنيون إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

أرشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي بأن 7 أشخاص أغلبهم من الجنود سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخية بمنطقة المدائن جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريحاته اليوم الاثنين ـ إن انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة هاجم نقطة تفتيش تابعة لقوات الجيش العراقي في منطقة المدائن جنوب بغداد ؛ ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة أشخاص من الجنود والمدنيين الذين تزامن وجودهم بموقع الحادث لحظة الانفجار.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن سيارات الاسعاف هرعت لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثتي القتيلين لدائرة الطب الشرعي.

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت اليوم مقتل وإصابة 14 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش وتدميرعجلتين لهم خلال اشتباكات مع قوات الجيش العراقي جنوب بغداد، فيما قتل موظف ومدني في هجوم بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة الغزالية غربي بغداد.

أ ش أ

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