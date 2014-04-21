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فرق الإنقاذ النهري تنجح في انتشال جثة غريق وجاري انتشال 4 آخرين بسوهاج‎

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فرق الإنقاذ النهري تنجح في انتشال جثة غريق وجاري انتشال 4 آخرين بسوهاج‎ فرق الإنقاذ النهري تنجح في انتشال جثة غريق وجاري انتشال 4 آخرين بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت فرق الانقاذ النهرى بمحافظة سوهاج من انتشال جثة الشاب احمد عبدالله امين -17 سنة- من مياة ترعة نجع حمادى امام قرية برديس بمدينة البلينا ، فيما لم تعثر فرق الانقاذ على جثة محمود احمد خليل 27 سنة  الذى تبلغ بغرقة بمياة النيل عند ​​قرية العسيرات التابعة لمدينة المنشاة.

واكد مصدر امنى لوكالة اونا ان فرق الانقاذ تلقت ثلاث بلاغات اخرى بغرق احمد حسين كمال -15 سنة- باحد الترع بمدينة طهطا وبلاغ اخر بغرق محمود حسن محمد-25 سنة- بمياة النيل بمدينة دار السلام بالاضافة الى بلاغ غريق ثالث باحدى الترع لشاب بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج .

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