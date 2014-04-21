فرق الإنقاذ النهري تنجح في انتشال جثة غريق وجاري انتشال 4 آخرين بسوهاج‎

تمكنت فرق الانقاذ النهرى بمحافظة سوهاج من انتشال جثة الشاب احمد عبدالله امين -17 سنة- من مياة ترعة نجع حمادى امام قرية برديس بمدينة البلينا ، فيما لم تعثر فرق الانقاذ على جثة محمود احمد خليل 27 سنة الذى تبلغ بغرقة بمياة النيل عند قرية العسيرات التابعة لمدينة المنشاة.
واكد مصدر امنى لوكالة اونا ان فرق الانقاذ تلقت ثلاث بلاغات اخرى بغرق احمد حسين كمال -15 سنة- باحد الترع بمدينة طهطا وبلاغ اخر بغرق محمود حسن محمد-25 سنة- بمياة النيل بمدينة دار السلام بالاضافة الى بلاغ غريق ثالث باحدى الترع لشاب بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج .