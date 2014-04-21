الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولي يهنأ مصر باحتفاظها بعضويتها للمجلس الاستشاري

قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتهنئة مصر لاحتفاظها بعضوية المجلس الاستشارى الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى وللمرة الثانية على التوالى بعد أن كانت قد غابت عنه لأكثر من دورة ، وفو المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية السابق والرئيس التنفيذى للاولمبياد الخاص المصرى فى الانتخابات التى جرت بمدينه جده السعودية .

وأكد عبد الوهاب بان هذا يأتى للطرفة الهائلة التى شهدها نشاط الاولمبياد الخاص المصرى فى الثلاثة أعوام الماضية ، والذى تمثل فى نجاح مصر باستضافة الكأس الاقليمى لكرة القدم كأس ماجدة موسى ، وفوز مصر بتنظيم الالعاب الاقليمية الثامنة 2014 ، والدعم ألا محدود الذى تقدمه الحكومة المصرية متمثلا فى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، وكل هذا ساهم فى ان تعود مصر لاحتلال مكانتها الطبيعة فى هذا النشاط الانسانى على المستوى الاقليمى والعالمى .

وكان أول مؤتمر استراتيجى اقليمى للاولمبياد الخاص الدولى والذى اقيم تحت رعاية الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئيس اللجان الاولمبية العربية والرئيس الشرفي للأولمبياد السعودي الخاص قد اختتمت أعماله أمس بمدينه جده بمشاركة وفود من 15 دولة عربية اضاقة الى ايران .

فعلى مدى يومى المؤتمر سعى المشاركون الى الكشف عن أبرز المعوقات والسلبيات التى تقف عائقا امام احداث نهضة وطفرة حقيقة لما يقدم للمعاقين فكريا سواء من الناحية الرياضية او الصحية او التعليمية او الاجتماعية ، والآمال والطموحات التى يسعون الى تحقيقها ، من خلال خطه استراتيجية طموحه تتواكب من الخطه العالمية( 2015-2020 ) خاصة وأن المنطقة تضم 12 مليون معاق فكرى وفقا لإحصائيات الامم المتحدة الاخيرة من وجود 3% من نسبة السكان يعانون من اعاقة فكرية .

وكانت الجلسة الختامية والتى ترأسها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور ناصر الصالح رئيس المجلس الاستشارى الاقليمى والشيخ دعيج ال خليفة مستشار الرئيس الاقليمى .

حيث اجملت التوصيات فى ضرورة العمل على حث وزارات الرياضة والصحة والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية على زيادة الاهتمام بأبناء تلك الفئة كل فى مجاله ، ووضعهم ضمن أولياتهم وضمن خططهم ، وأيضا حث الاندية الرياضية على احتضانهم وفتح ملاعبهم امامهم ، وان تقوم الاتحادات الرياضية فى مختلف اللعبات بعمل لجان داخلها للتعاون مع برامج الاولمبياد الخاص ، سواء فى العمليات التنظيمية او الادارة التحكمية للألعاب والمسابقات الرياضية المختلفة ، ودعوة وسائل الاعلام المختلفة لزيادة الاهتمام بالانشطه بهدف زيادة الوعى المجتمعى وتسليط الضوء على ما يقوم به ، وابرز الدور الانسانى الذى ترتكز عليه حركة الاولمبياد الخاص الدولى .

وأشارت التوصيات الى ضرورة العمل على زيادة عدد المسابقات والألعاب التى تشهدها المنطقة ، فالعالم يشهد كل عام ما يقرب من 50 الف مسابقة وبطولة ونسبة ما يخص المنطقة من هذا العدد قليل جدا ، رغم وجود انشطه يومية فى مختلف دول المنطقة ، ولكنها لا تتم وفق وقواعد الاولمبياد الخاص فلا يتم احتسابها .

وكان المؤتمر قد شهد قيام مركز الشيخ إسماعيل أبو داود للتدريب من خلال فريق عمل مكون من المهندس محمد توفيق ،وأحمد علام ، وعثمان فضيل ، وجهاد إبراهيم السبكى ، وحسن عرابى ، وإيهاب ممدوح ، من شركة لوجك للاستشارات التدريبه والتطوير وهى من كبرى شركات التدريب العالمية فى هذا المجال ،بعقد دورة تدريبية وورشه العمل للمشاركين فى المؤتمر ، وكان الهدف من اقامه تلك الورشة هو احداث حالة من التفاعل بين المشاركين فى الدورة من أجل التعلم من مجموع الخبرات الذى يتميز به والمشاركون وانتهت الورشة بإقامة اولمبياد رياضى بين المشاركين حيث تباروا فى مجموعه من الالعاب الرياضية وتم توزيع كأس للفريق الفائز والميداليات الاولمبية الثلاث على أصحاب المراكز الأولى .