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شركة “ميج” الروسية تتوقع بيع مقاتلات “ميج-35″ لمصر

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شركة “ميج” الروسية تتوقع بيع مقاتلات “ميج-35″ لمصر شركة “ميج” الروسية تتوقع بيع مقاتلات “ميج-35″ لمصر

قال سيرجي كوروتكوف، المدير العام للشركة لشركة ” ميج ” الروسية لصناعة الطائرات الحربية، “إنه لا يستبعد أن توقع شركته عقدا مع وزارة الدفاع المصرية حول توريد مقاتلات من طراز”ميج-35″”.
> وأضاف كوروتكوف – في تصريح نقلته اليوم ، وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” – ” أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الطائرات من طراز”ميج-35″ ، التي يمكن أن تستوردها ، لافتا إلى أنه في فترات مختلفة جرى الحديث عن أعداد مختلفة.
> وأكد أن شركته مستعدة لتوريد العدد الذي سيرغب في شرائه الجانب المصري ، مشيرا إلى أن مقاتلات “ميج-35″ أكثر تقدما من طائرات ” ميج ــ 29 ” التي دار الحديث عنها في وسائل الإعلام في وقت سابق”.

أ ش أ

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