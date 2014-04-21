صورة - صديقة ميسي وابنه يدعمانه بعد مباراة بلباو

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): نشرت أنطونيلا الرفيقة العاطفية للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، رسالة تؤكد فيها دعمها المتواصل هي وابنهما تياجو للنجم الملقب بـ"البرغوث".

ووضعت أنطونيلا على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي ترتدي قميص البرسا رقم 10 (رقم ميسي) وبجوارها ابنهما تياجو وهو يرتدي قميصا يحمل نفس الرقم ولكن كتب عليه كلمة "أبي"، وجاءت الصورة مصحوبة بتعليق "معك دائما".

تم نشر الصورة بعد مباراة برشلونة أمام أتليتك بلباو في الليجا والتي انتهت بفوز البرسا 2-1 بهدف أحرزه ميسي الغائب عن التهديف خلال الفترة الماضية، والذي تعرض لانتقادات كبيرة لأنه لم يكن له أي دور يذكر في الملعب خلال المباريات الهامة التي خسرها فريقه مؤخرا.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة أمام جرانادا في الليجا، وبعدها خسر من أتليتكو مدريد ليودع بطولة دوري الأبطال الأوروبي، كما مني بالهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.