تقرير تخيلي – الحضري يختار فريقا للدوري بدون الزمالك.. و6 لاعبين من الأهلي

يعرض FilGoal.com اختيارات عصام الحضري حارس وادي دجلة الدولي، لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاء اختيارات الحضري من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره الحضري لم يتضمن أي لاعبين من الزمالك الذي لعب بألوانه من قبل.

فيما ضم تشكيل الحضري ستة لاعبين من الأهلي الفريق الذي شهد بزوغ نجمه، واختار أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر كأفضل لاعب في الموسم.