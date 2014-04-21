وزير الإسكان: طرح 50 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعى الأسبوع المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن الخريطة العمرانية ستشهد نقلة أخرى، خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن طرح منطقة جديدة بالعلمين، وذلك كبداية ثم سيتم التركيز على الجنوب والبدء بمنطقة "حلايب وشلاتين" إلى جانب منطقة قناة السويس.

وكشف مدبولى فى مدخلة هاتفية لبرنامج سيادة المواطن الذى تقدمه دينا عبد الفتاح على قناة المحور، عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء الإسكان الاجتماعى وإسكان محدود الدخل، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن 50 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح مدبولى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة العقارية والإعلان عنها خلال شهرين و"نحاول أن تلبى اللائحة مطالب المطورين العقارين خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن الدولة جادة فى إجراء التسويات ليعكس توجه الدولة نحو التصالح مع رجال الأعمال ولكى ترسل رسائل إيجابية تخدم نمو سوق العقارى فى مصر.