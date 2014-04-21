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باحث فى المصريات: "شم النسيم" عيدنا القومى منذ 5 آلاف عام

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باحث فى المصريات: "شم النسيم" عيدنا القومى منذ 5 آلاف عام باحث فى المصريات: "شم النسيم" عيدنا القومى منذ 5 آلاف عام

قال الدكتور وسيم السيسى الباحث فى علم المصريات، إن عيد شم النسيم هذا العام رغم ما شهده من كثرة فتاوى تحريم الاحتفال به، هو أحد الأعياد القومية المتأصلة فى نفوس المصريين يحتفلون فيه بعودة الروح للحياة مجددًا وتفتح الأزهار، لافتاً إلى أن شم النسيم أو عيد الربيع عيد لكل المصريين منذ حوالى ما يقرب من 5 آلاف عام، ويحتفل به المصريون مسيحيون ومسلمون حتى الآن.

وأضاف الباحث، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" على شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أن تسمية "شم النسيم" بهذا الاسم ترجع إلى الكلمة الفرعونية "شمو"، وهو عيد يرمز عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان أو بدء خلق العالم كما كانوا يتصورون.

وأشار إلى أن عيد شم النسيم هو ملك للناس ومصر وليس حكرًا على أحد يحرمه أو يحلله، موضّحًا أن شم النسيم هو عيد الجمال والاحتفال بتغير الطبيعة، والاحتفال به اليوم تجاوز لما يجرى فى الشارع المصرى من إرهاب وقمع واستدعاء للماضى البغيض ومحاولة للخروج إلى أفق الحرية والاستقرار الذى تبتغيه .

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