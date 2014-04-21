برلمانى سابق: رفعت دعوى قضائية لإعلان أسماء وعناوين نساء فضيحة المحلة

قال حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، إنه رفع دعوى قضائية تلزم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإعلان الأسماء الرباعية للنساء اللاتى مارسن الرذيلة مع مدرب الكاراتية فى الحادثة الشهرية التى عرفت إعلامياً بــ"فضيحة المحلة"، داخل صالة الألعاب بنادى بلدية المحلة وعناوينهن.

وشدد "الفخرانى" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم 2، على أن ذلك يعفى شرفاء سيدات المحلة من المتاجرة بأسمائهن وابتزازهن، كما يحدث الآن، وتابع قائلاً "فضحهن أفضل من فضح الشرفاء".

وأضاف "الفخرانى"، أنه تم الزج بأسماء إخوته الطاعنات فى السن، فضلاً عن زوجته وابنته، وهم بعيدين كل البعد عن مثل هذه الأعمال الرخيصة، مشيرًا إلى أن المتاجرة المنحطة من قِبَل جماعة الإخوان الإرهابية تروج لمثل هذه الأكاذيب.