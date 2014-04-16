المؤسسة العسكرية مثلنا الأعلي للإلتزام والإنضباط لا للتعنت

كتبت/ نضال حامد

قوات مصر المسلحة هي صمام أماننا نحن أبناء هذا الشعب العظيم ..ولنتذكر جميعا كلمة السيد المشير مرشح الرئاسة المنتخب عبدتالفتاح السيسي أثناء كان وزيرا للدفاع حيث طلب من ضباط الصف الحفاظ على أعلى مستويات اللياقة البدنية للحفاظ على أمن الوطن خلال الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد المساعد محمد فكري عبد الغفار

حيث أكد السيسي، خلال اللقاء، حرص القوات المسلحة علي تطوير جميع أوجه الرعاية والخدمات المقدمة للضباط وضباط الصف، وأسرهم وتحسين الأحوال المعيشية لهم تقديرًا للدور الذي يقومون به في خدمة الوطن والدفاع عن مقدساته .

فكما نعلم جميعا نحن أبناء مصر أن المؤسسة العسكرية هي مصنع الرجال و مثلنا الأعلي في الإلتزام والإنضباط ليس كما يراها مدير معهد ضباط الصف بأبو حماد من وجهة نظره كما روي احد طلابه .

حيث تعنت واستغل مكانته العسكرية ضد أحد الطلبة وحرمه من التخرج مع زملائه بنفس الدفعه التي كان يحلم هو وأسرته بيوم التخرج حيث كان طامعا في أن يصافح سيادة المشير عبدالفتاح السيسي نظرا لتفوقه .. ولكن الظروف و قائد المعهد حال بينه وبين طموحاته وأصبح هذا الطالب عاجزا ... تري ما سر تعنت مدير معهد وطالب كان علي وشك التخرج ..؟ أليس غريب هذا الأمر علي رجل نمي وترعرع وسط كل القيم والمبادئ العسكرية التي نتعلم منها جميعا كيف يكون الإنضباط؟؟ لماذا يتحدي صالب ويحرمه من علاجه حيث اصيب داخل ثكنات معهده في يدة وأصيب في ظهره أثناء ممارسة الرياضه؟؟

تري ما سر هذا التعنت الواضح من وجهة نظر الطالب وولي أمره؟؟ حق الرد مكفول دون المساس بالكيان نفسه..

شبكةعيونالإخبارية

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