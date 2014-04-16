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الكاتب السياسى محمد أبوالفضل يهنئ هيكل لأختياره الشخصية الأعلامية لعام 2014م

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الكاتب السياسى محمد أبوالفضل يهنئ هيكل لأختياره الشخصية الأعلامية لعام 2014م الكاتب السياسى محمد أبوالفضل يهنئ هيكل لأختياره الشخصية الأعلامية لعام 2014م

يتقدم الكاتب السياسى محمد أبوالفضل بتهنئة عميد الصحافة العربية الكاتب محمد حسنين هيكل لأختيار مجلس الوحدة الإعلامية العربية وملتقى الإعلاميين الشباب العرب لسيادته ليكون الشخصية الإعلامية لعام 2014 في يوم الإعلامي العربي والذي يصادف السابع من ابريل من كل عام ووفق بيان
تم توزيعه صباح اليوم فقد أعلن الزميل هيثم يوسف سفير الإعلاميين العرب الأمين العام لمجلس الوحدة الإعلامية العربية صباح اليوم من العاصمة الاردنية عمان عن اختيار الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل الشخصية الإعلامية المتميزة
في يوم الإعلامي العربي  .

 

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