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الكهرباء: انقطاع التيار نتيجة خروج بعض الوحدات عن العمل

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قال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن الاجتماع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ناقش أزمة انقطاع التيار خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائى المتكرر كان لخروج بعض الوحدات عن العمل، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت تتحسن وهناك وحدة دخلت بقدرة ٥٠٠ ميجا وات، وستتحسن الأوضاع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء تتعاون مع وزارة البترول لحل الأزمة وأن الصيف القادم نسعى ليمر دون أزمة.

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