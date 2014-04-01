تيار الاستقلال بـ"المهندسين": نهدف لتحقيق مصالح أعضاء النقابة

قال محمد عبد الغنى عضو تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن هدفنا هو عودة الريادة للمهندس المصرى فى العالم كما كانت قبل سيطرة الإخوان عليها، متمنياً أن يحقق المرشحون لنقابة المهندسين مصالح الأعضاء وأن ينفذوا مطالبهم المشروعة.

وفى السياق ذاته قال المهندس هانى عازر، المهندس والاستشارى العالمى، إن كليات الهندسة بالجامعات المصرية تخرج فيها كبار المهندسين فى العالم، مضيفاً: هدفنا الآن إعادة الريادة لنقابة المهندسين.

وأوضح المهندس والاستشارى العالمى، أن المهندس "النبراوى" وعده بالاهتمام بتدريب شباب المهندسين وفتح باب النقابة لهم حسبما ذكر.