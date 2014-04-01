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سفير مصر بألمانيا يشارك فى المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة

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سفير مصر بألمانيا يشارك فى المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة سفير مصر بألمانيا يشارك فى المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة

شارك السفير الدكتور محمد حجازى، سفير فى برلين كمتحدث رئيسى فى المؤتمر السنوى لاتحاد شركات ووكلاء السياحة والسفر والطيران الألمانى الذى عقد بمدينة دوسلدوف (شمال غرب المانيا) يوم 29 مارس 2014، وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد وعمدة المدينة، وبحضور وزير سياحة إقليم الأندلس الإسبانى، حيث شهد المؤتمر مشاركة نحو 2700 شركة وممثليها من بين أعضاء الاتحاد.

وذكر بيان للخارجية، أن السفير ألقى كلمة، فى المؤتمر أكد فيها اهتمام مصر بجذب المزيد من السائحين الألمان إلى مصر، وتناول الجهود المبذولة لتوفير الأمن فى كافة ربوع مصر وتأمين السائحين والمرافق السياحية.

وأشار السفير إلى أن مصر تتطلع إلى دعم القطاع السياحة الألمانى لمصر كمقصد سياحى، وتتطلع فى هذا الصدد لرفع وزارة الخارجية الألمانية لتحذيرات السفر التى فرضتها مؤخراً على السفر لمنطقة جنوب سيناء فى أقرب وقت.

وقدم السفير المصرى عرضاً لحجم السياحة الألمانية الواعدة لمصر، مشيراً لزيارة 1.3 مليون سائح ألمانى لمصر عام 2010 وانخفاض هذا الرقم لـ850 ألف سائح العام الماضى، ورغم توجه المؤشر العام الحالى للارتفاع مجددا جاءت التحذيرات الأخيرة لتقود المؤشر للانخفاض ورغم كل ذلك فقد زار مصر فى شهرى يناير وفبرايرالماضيين 142 ألف سائح ألمانى مما يقود إلى نفس الأرقام التى تحققت العام الماضى، معرباً عن أمله فى أن تعود لمؤشرات 2010 فى أقرب وقت بفضل دعمهم.

ودعا السفير، فى ختام كلمته لإقامة المؤتمر القادم للاتحاد فى مدينة الاقصر المصرية.

كما شارك السفير محمد حجازى، بعد ذلك فى حلقة نقاشية على المسرح الرئيسى للمؤتمر حاورها خلالها ماتياس جورنلار رئيس تحرير مجلة TOURISTIK AKTUELLE إحدى أكبر المجلات السياحية الألمانية، وشارك فيه رئيس مجلس إدارة شركتى ساونس لاند واشتديوسوس السياحيتين الألمانيتين، حيث تم توجيه مجموعة من الأسئلة للسفير حول تطورات الأوضاع فى مصر وجهود الدولة لدعم السياحة، وفرض الأمن.

وتبادل المشاركون التأكيد على التزامهم بدعم مصر كمقصد سياحى رئيسى لهم، حققوا من خلاله أرباحاً عبر السنين واستثمروا فيه ولا يزالون، وعبر رئيس مجلس إدارة شركة اشتديوسوس عن دعمه لقطاع السياحة المصرى، مؤكدا التزام بلاده بتنظيم رحلات سياحية إلى مصر رغم تحذيرات السفر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة والمكتب السياحى فى ألمانيا وجها الدعوة لأكثر من 80 شركة سياحة ألمانية للمشاركة فى مجموعة من ورش العمل التى تعقد فى مكادى بالغردقة خلال الفترة من 3-7 أبريل الجارى للتعرف على حقيقة الأوضاع فى مصر وتشجيع السياحة الألمانية.

ويأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها السفارة والمكتب السياحى لتشجيع السياحة إلى مصر والترويج للمنتج السياحى المصرى.

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