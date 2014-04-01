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"اليوم السابع": "السيسى" فى المستشفى

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تحت عنوان "السيسى فى المستشفى" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، كواليس إجراء المشير عبد الفتاح السيسى، الكشف الطبى، الخاص بالمرشحين لانتخابات الرئاسة، إضافة إلى رصد لحصيلة ماراثون التوكيلات الخاصة بالمرشحين للانتخابات.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأربعاء، تحقيق النيابة فى حصول المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحى، على تمويل من رجال أعمال، وتأكيدات حملة حمدين أن التهم تتعلق بتبرعات قدمتها شركة النساجون الشرقيون، وأنها مثبتة فى كشف العليا لانتخابات الرئاسة.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

◄ "السيسى" فى المستشفى.. "المشير" أول مرشح يخضع للكشف الطبى الرئاسى.. وحصيلة التوكيلات 12614 للسيسى مقابل 3435 لصباحى.. "المنسق العام" لحملته يلتقى وفداً من الرياضيين بقيادة شوقى غريب.. وحملة حمدين تتهم أنصار السيسى بالتعدى على أفرادها بمصر الجديدة

◄ النيابة تحقق فى حصول صباحى على تمويل من رجال أعمال.. حملة حمدين: البلاغ يخص تبرعات "النساجون الشرقيون" المثبتة فى كشف "العليا للانتخابات"

◄ وزير الدفاع: الجيش فى طليعة الشعب والمسئول الأكبر عن الأمن.. "صدقى" فى حفل تخريج الضباط الاحتياط: قواتنا ستبقى درعاً قوياً يحمى الوطن وحصناً منيعاً لشعبه

◄ طلاب الإخوان يحرقون سيارة عميد زراعة الأزهر ويشتبكون بالحجارة مع الأمن.. 3 مصابين فى معارك طلاب الجماعة والأمن بعين شمس.. والنيابة تطلب تفريغ كاميرات جامعة الأزهر للتحقيق فى حريق الجراج

◄ أسرار انقلاب بريطانيا على إرهاب الإخوان.. الاستخبارات البريطانية تتهم الجماعة بتمويل الإرهاب

◄ أمريكا تعطل صفقة "أباتشى" مقابل استعادة دور الإخوان.. السفارة الأمريكية تنفى منع واشنطن إعادة طائرة أباتشى مصرية بعد صيانتها.. ومصادر: القدرة القتالية للجيش لن تتأثر بقرار الولايات المتحدة

◄ الجيش يواصل العملية العسكرية ضد الإرهاب فى سيناء.. مقتل 3 تكفيريين والقبض على 52 خلال مداهمات بالشيخ زويد والعريش.. وتدمير 5 أنفاق

ر دفاع قيادات "الجماعة" يطالبون برد المحكمة فى قضية "الخطة رابعة".. مرشد الإخوان: الجماعة لم تتورط فى أعمال عنف طوال تاريخها.. وتأجيل القضية لـ6 إبريل

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