"اليوم السابع": "السيسى" فى المستشفى

تحت عنوان "السيسى فى المستشفى" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، كواليس إجراء المشير عبد الفتاح السيسى، الكشف الطبى، الخاص بالمرشحين لانتخابات الرئاسة، إضافة إلى رصد لحصيلة ماراثون التوكيلات الخاصة بالمرشحين للانتخابات.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأربعاء، تحقيق النيابة فى حصول المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحى، على تمويل من رجال أعمال، وتأكيدات حملة حمدين أن التهم تتعلق بتبرعات قدمتها شركة النساجون الشرقيون، وأنها مثبتة فى كشف العليا لانتخابات الرئاسة.

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