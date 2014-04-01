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120 طالبا من جامعات المنصورة ودمياط وبنها يزورون أكاديمية الشرطة

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120 طالبا من جامعات المنصورة ودمياط وبنها يزورون أكاديمية الشرطة 120 طالبا من جامعات المنصورة ودمياط وبنها يزورون أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، وفدا من ثلاث جامعات مصرية ضم كلا من جامعة المنصورة ودمياط وبنها بإجمالى 120 طالبا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك استكمالا لبرنامج الزيارات التى تنظمها الأكاديمية لشباب الجامعات المصرية فى إطار مبادرة "اعرفنى صح".

بدأت الزيارة باستقبال طلبة كلية الشرطة للطلبة والطالبات بالجامعات بالورود والأعلام، ثم التقوا داخل قاعة الاجتماعات باللواء دكتور أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقادة الأكاديمية، ورحب منصور بالوفد، وأكد لهم أن الهدف من هذه المبادرة هو تدعيم وتقوية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد وشبابه من كلية الشرطة والجامعات المصرية، وهى العلاقة التى تمثل حجر الزاوية فى الانطلاق لمستقبل أفضل يليق بمكانة الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن تقوية تلك العلاقة يأتى من خلال إتاحة فرصة التفاعل والتواصل المباشر بين الشباب، مما يساعد على تشكيل صورة ذهنية فعلية عن الواقع الذى يعيشه طالب كلية الشرطة، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلى عن أكاديمية الشرطة يوضح كافة الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية والثقافية التى يتم تنفيذها بجميع كيانات الأكاديمية.

كما قام الوفد من شباب الجامعات بمرافقة طلبة كلية الشرطة فى جولة لتفقد الأنشطة التدريبية والتعليمية بكلية الشرطة، وجولة تفقدية لمرافق ومنشآت الأكاديمية ثم مشاهدة عرض للفروسية بميادين الفروسية بكلية الشرطة، وعرض آخر لمهارات كلاب الأمن والحراسة.

وفى نهاية الزيارة أشاد طلبة وطالبات الجامعات بالتجربة التى عايشوها مع طلبة كلية الشرطة، وأكدوا على أنها قد ساهمت إلى حد بعيد فى رسم وتصحيح الصورة الذهنية لديهم عن رجل الشرطة فى مصر.

يذكر أن مبادرة "اعرفنى صح" هى مبادرة وطنية أطلقتها أكاديمية الشرطة بهدف تقديم الصورة الذهنية الحقيقية لواقع أكاديمية الشرطة المعهود إليها بالتنشئة القانونية والأمنية والحقوقية لضباط الشرطة من خلال إيجاد بيئة تفاعلية حوارية يتعايش فيها شباب الجامعات مع يوم فى حياة طالب بكلية الشرطة لحظة بلحظة ليلمسوا ذلك الجهد المبذول من أجل إعداد رجل شرطة قادر على حمل رسالة أمن مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

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