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وزير اﻷوقاف يكرم صلاح الجنيدى وشكرى أبو عميرة وعبد الرحمن رشاد

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وزير اﻷوقاف يكرم صلاح الجنيدى وشكرى أبو عميرة وعبد الرحمن رشاد وزير اﻷوقاف يكرم صلاح الجنيدى وشكرى أبو عميرة وعبد الرحمن رشاد

كرم د. محمد مختار جمعة، وزير اﻷوقاف، الشخصيات الفاعلة تجاه الدعوة والوقف واﻹعلام الدينى فى لدورهم فى نشر الوعى الدينى والحفاظ على مال المسلمين واﻹعلام بالمجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية والتى ساهمت بمؤتمر المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى يعقده د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، والذى يعلن خلاله تشكيل اللجان المنظمة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والعشرين وأنشطتها التعريفية والتمهيدية، والذى يحضره د. أحمد على عجيبة أمين عام المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية التابع للوزارة.

وجاء على رأس القائمة المهندس صلاح الجنيدى، رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف، واﻹعلاميون شكرى أبو عميرة وعبد الرحمن رشاد ووليد هيكل ونادر أبو الفتوح.
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