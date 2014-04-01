طلاب «الإخوان» يحاصرون مكتب عميد كلية الآداب بالمنيا

حاصر العشرات من طلاب «الإخوان» مكتب عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، احتجاجا على الحكم بإعدام زميل لهم يدعى «إسلام. م»، ضمن 528 متهما أمرت محكمة الجنايات بإحالة أوراقهم إلى المفتي لتورطهم في أعمال العنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقام الطلاب بالطرق على أبواب وجدران مكتب الدكتور محمد أحمد السيد، عميد كلية الآداب، وطالبوه بأن تتخذ الكلية موقفًا من حكم الإعدام، وأيضا التدخل للإفراج عن طالب آخر محتجز يدعى «حسن عبده».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد السيد، أنه فوجئ بالطلاب يتجمهرون أمام مكتبه، فخروج إليهم ورد عليهم بأن الحكم ليس نهائي، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء.