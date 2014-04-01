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6 إطلالات لإيميه صيّاح في The Voice... هل نجحت؟

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استطاعت مقدّمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه صيّاح، أن تكون الحدث في برنامج The Voice. فهي عندما أطلّت في بداياتها كمقدمة برامج، على شاشة قناة الـMTV اللبنانية، لفتت أنظار المشاهدين بجمالها وملامحها الساحرة. وعندما خطت أولى خطواتها في عالم التمثيل، مع مسلسل "وأشرقت الشمس"، أثبتت جدارتها في تجسيد الدور وتأديته بمنتهى التمرس. وحين اختارها القيّمون على برنامج The Voice لتشارك زميلها محمد كريم التقديم، كانت فرصتها لتترسخ أكثر في أذهان المشاهدين وتبهرهم بشخصيتها العفوية والمحببة، وبأناقتها المتميّزة.
أطلّت إيميه على مسرح The Voice بأزياء أنيقة، حملت معظمها توقيع المصمم نيكولا جبران، واتسمت بتنوّع ألوانها وقصاتها. وكانت البداية مع فستان وردي قصير، زاد من دلالها ونعومتها، أتبعته في الحلقة الثانية، بخيار جريء مع جامبسوت أسود ناسب قوامها الرشيق. الحلقة الثالثة شهدت تحوّلاً في إطلالاتها، حيث ارتدت فستاناً بتصميم عاري الكتفين، زيّنته حبيبات الباييت البرّاقة. اللون الزمردي أضاء إطلالتها في الحلقة الرابعة، فكان خياراً موفقاً تناسب مع لون بشرتها وملامحها. كذلك جاء الفستان الأزرق البرّاق الذي ارتدته في الحلقة الخامسة من البرنامج، والذي جاء بتصميم الكتف الواحدة، ومنحها إطلالة متوهّجة.
الإطلالة الختامية كانت أنيقة مع اللون الأسود، ومع فستان بقصة ملكية، عاري الكتفين، زيّنه حزام أحمر أسفل منطقة الصدر، وزادت إيميه من أناقته بشعرها المنسدل وأحمر الشفاه الذي اختارته.

6 حلقات أطلت بها إيميه على جمهورها في The Voice، و6 أزياء اختارتها، فهل كانت جميعها موفقة؟

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

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