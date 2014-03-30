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بالصور.. عنان وصباحى وموسى والبدوى يشاركون فى عزاء والد فؤاد بدراوى

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بالصور.. عنان وصباحى وموسى والبدوى يشاركون فى عزاء والد فؤاد بدراوى بالصور.. عنان وصباحى وموسى والبدوى يشاركون فى عزاء والد فؤاد بدراوى

تلقى الدكتور فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، واجب العزاء فى وفاة والدة بمسجد عمر مكرم، وشارك فى العزاء كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

كما شارك فى العزاء كل من طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، بالإضافة إلى محمد عبد العليم داود نائب رئيس حزب الوفد، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، وفيصل الجمال المدير المالى للحزب، وحسام الخولى ومصطفى رسلان عضوا الهيئة العليا للحزب، والفنان سمير صبرى والإعلامى حمدى قنديل ووحيد عبد المجيد، وجورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، وأحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا، وعبد العزيز النحاس، وشريف طاهر، وأحمد مشهور، أعضاء الهيئة العليا للحزب، وأحمد السجينى، وزير التنمية المحلية فى حكومة الوفد الموازية.

وحضر أيضًا لتقديم واجب العزاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى منى مكرم عبيد والإعلاميات أمانى الخياط ولميس الحديدى وليليان داود.

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