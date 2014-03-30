ترحيل 82 سودانيًا حاولوا التسلل إلى ليبيا

رحلت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 82 سودانيًا إلى الخرطوم كان قد تم القبض عليهم الأسبوع الماضى أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، فى تصريحات لها، إن المرحلين وصلوا فى مأمورية أمنية قادمة من منفذ السلوم البرى غرب مصر وتبين من التحقيق معهم أنهم حاولوا التسلل عبر الحدود المصرية الليبية بحثًا عن عمل أو الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر المتوسط.

وأضافت أنه تم التعاون مع السفارة السودانية لدى مصر فى إصدار وثائق سفر لهم وترحيلهم على عدد من رحلات الطيران المتجهة إلى الخرطوم.

>