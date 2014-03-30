جامعة القاهرة: التكثيف الأمنى منع خروج مسيرات الطلاب خارج الأسوار

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن اليوم كان أكثر هدوءًا مقارنة بالسابق، مشيرًا إلى، أن مسيرات اليوم لم تجرؤ على الخروج من الباب الرئيسى للجامعة، بسبب التكثيف الأمنى.

ولفت إلى أن قوات الشرطة نجحت فى تفريق الخارجين عن القانون، الذين كانوا يحاولون الالتحام مع المجموعات الآخرى فى الخارج.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" على فضائية "mbcmasr"، أن العملية التعليمية مستمرة فى انتظام وفق الخريطة المعلنة سلفًا، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مقرًا لتصفية خلافات سياسية أو لدعاية سياسية لأحد المرشحين.

وأوضح "عبد الغفار" أن الجامعة لن تسمح لأى طالب يقوم بتدمير منشآتها، لأن استمرارهم فى هذا التظاهر يضر بفرصهم فى الاستمرار فى الجامعة.