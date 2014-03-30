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اليوم السابع.. رئيس المركزى للمحاسبات: عصر "مرسى" شهد فسادا بالجملة

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كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى حوار تنشره "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الاثنين، أن عصر الرئيس السابق محمد مرسى شهد فساداً ماليا بالجملة، موضحا أن "المعزول" صرف بدلات دون وجه حق وتقاضى 800 ألف جنيه فى فترة حكمه.

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