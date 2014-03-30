السياحة تحتفل بنجوم الفن الاستعراضى الهندى بمطار القاهرة

احتفلت وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارتى الثقافة والطيران، ببدء انطلاق فعاليات حملة "جلب مليون سائح هندى" بمطار القاهرة.

وشهدت صالة 3 بمطار القاهرة احتفالية رائعة لنجوم الفن الاستعراضى الهندى (بوليوود) وممثلى الإعلام الهندى الذين يزورون مصر لمدة أسبوعين، حيث تقوم الفرقة الهندية خلال الزيارة بتقديم عروض بدار الأوبرا المصرية ومحافظتى الإسكندرية والأقصر من خلال الأسبوع الثقافى الهندى (مهرجان الهند على ضفاف النيل)، الذى تقيمه السفارة الهندية بالتعاون مع وزارتى الطيران والسياحة، ويبلغ عدد الوفد 46 شخصا منهم 30 عضوا فى فرقة الفنون الشعبية الهندية.

وتشهد الفترة المقبلة إقامة عرض رقص وموسيقى ضخم بعنوان "بوليوود.. قصة حب"، وذلك فى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل، ويشارك فى العرض أكثر من 35 راقصا وراقصة يقدموا خلالها أشهر العروض الفنية التى شهدتها السينما الهندية فى السنوات الماضية.

ويأتى ذلك فى ضوء مساعى وزارة السياحة لتحفيز وتشجيع الحركة السياحية الوافدة من الهند، حيث تعد الهند سوقا واعدا بالنسبة لمصر، حيث تمثل تلك العروض الفنية عاملا جاذبا للسائح الهندى الذى يهتم بشكل كبير بالفنون الاستعراضية، خاصة أن وزارة السياحة تبنت حملة ترويجية لجذب مليون سائح هندى بنهاية 2017.

ومن جانبه أشار وزير السياحة هشام زعزوع إلى أهمية السياحة الهندية فى مصر، وأن الشراكة المصرية الهندية فى المجال السياحى تتضمن عمل مشاركة شركات السياحة الهندية والمصرية فى المعارض السياحية السنوية والفعاليات وعمل قوافل سياحية فى المدن الكبرى فى كلا البلدين، كما تتضمن قيام شركات السياحة ومنظمى الرحلات والفنادق بتقديم حوافز لجذب السائحين من كلا البلدين، فضلا عن تنظيم مهرجانات مصرية هندية مشتركة، فضلا عن تنظيم رحلات تعريفية لكبار الصحفيين ومنظمى الرحلات.

ويذكر أن هناك تنسيقا قائما بين وزارتى السياحة والطيران من أجل العمل التكاملى للنهوض بقطاع السياحة والعمل على تنمية التدفق السياحى من الهند إلى القاهرة من خلال تشغيل رحلات طيران مباشر من الهند إلى مصر، فمصر للطيران تشغل حالياً 4 رحلات أسبوعية مباشرة من مومباى للقاهرة، كما أنه من المقرر بدء رحلات مباشرة بين القاهرة ودلهى فى مايو المقبل الذى يتزامن مع موسم إجازات المدارس بالهند.