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سامح عاشور يدعو لعقد اجتماع لمناقشة مطالب شباب "المهنيين"

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سامح عاشور يدعو لعقد اجتماع لمناقشة مطالب شباب "المهنيين" سامح عاشور يدعو لعقد اجتماع لمناقشة مطالب شباب "المهنيين"

أكد سامح عاشور، رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية، ونقيب المحامين، أنه سيدعو لعقد اجتماع للاتحاد على مستوى مختلف النقابات المهنية، لمناقشة الطلب الذى تقدم به عدد من شباب المهنيين من مختلف النقابات والذى يشمل آليات وضوابط لحماية الشباب فى النقابات المهنية.

وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه سينسق مع النقابات المختلفة ومنها المحامين، والصحفيين، والأطباء، والمهندسين، وغيرها، بشأن انعقاد الاجتماع وبحث المطالب التى تقدم بها الشباب.

وكان عدد من شباب النقابات المهنية المختلفة تقدموا بطلب إلى رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية، اليوم الأحد، أكدوا فيه ضرورة تحسين وضع شباب المهنيين، ووضع ضوابط لحماية شباب النقابات المهنية -صحفيين ومحامين وأطباء- وغيرهم.

وقال مقدمو الطلب، إنه بسبب ما تعرض له النقابيون فى الفترة الأخيرة من اعتداءات وصلت إلى حد القتل كما حدث مع الشهيدة ميادة أشرف الصحفية، التى توفيت أثناء تغطية عملها بتغطية الاشتباكات بين الشرطة والإخوان بمنطقة عين شمس، نطالب بإلزام النقابات المختلفة برفع مستوى شباب المهنيين الاقتصادى وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بمعنى أن يكون أقل راتب يحصلوا عليه مبلغ 1200 جنيه، وصرف بدلات من النقابات المختلفة تتعلق بالمظهر وطبيعة العمل والمخاطر، على حسب طبيعة عمل كل نقابة.

وأكد الطلب ضرورة أن تلتزم النقابة بإنشاء ما يسمى لجنة شباب المهنة ويتولاها شباب من غير أعضاء مجلس النقابة، وتكون مهمتها عرض مشاكل الشباب والتوصل لحلول لها مع مجالس النقابات المختلفة أو تصعيد الأمر للاتحاد العام للنقابات المهنية.

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