الثلاثاء.. امتحان المتخلفين عن تصفيات اختيار محفظين بالحصة فى الأزهر

قال الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، إن ديوان المظالم بالمشيخة، وافق على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل، لحضور المتخلفين عن امتحان التصفية للمرحلة الثانية لمن تقدموا لوظيفة محفظ بأجر الحصة، وذلك بعد عدم تمكنهم من الحضور لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأوضح عبد العظيم، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسى فى التخلف عن حضور الامتحان، هو تأخر وصول الخطابات، حيث كانت ولا زالت هيئة البريد مضربة عن العمل، مما أدى إلى تخلف عدد من المتقدمين للوظيفة، ولفت إلى أن الامتحان سيعقد فى قاعة مؤتمرات الأزهر بشارع يوسف عباس أمام التأمين الصحى وخلف قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، أن هذا الامتحان لا يؤخر التعاقد معهم، حيث سيكون للناجح منهم حق التعاقد مثل من تم اختيارهم من قبل، فهذا الامتحان لا يأثر على عملية التعاقد مع من انتهينا من اختيارهم، مشيرًا إلى أنه سيسير فى الطريقين دون تأخير، حيث إنه تم تحديد من سيتم التعاقد معهم، وأرسلت الأسماء للمشيخة بعد اعتماد النتيجة وهم الآن يراجعون الملفات، وسيتم الاتصال بالمناطق فور الانتهاء من المراجعة مباشرة.