بالصور.. "إدارة الخريج المحترف" ندوة للتنمية البشرية بجامعة حلوان

نظمت كلية العلوم بجامعة حلوان ندوة للتنمية البشرية بعنوان "إدارة الخريج المحترف"حاضر فيها، على عبد الهادى، أحد مدربى التنمية البشرية بحضور الدكتورة رانيا الليثى، منسق الندوة.

وتحدث على عبد الهادى، فى هذه الندوة، عن أهمية تحديد الأفراد لأهدافهم للوصول إلى غايتهم المرجوة، وكيفية تعرف الفرد على عقله الواعى واللاواعى وكيفية التحكم بهما، ودور الكلام فى توصيل المعلومات والمعانى، وكيفية التجهيز للمقابلات الشخصية وقواعدها، بجانب كيفية كتابة السيرة الذاتية وتحدث الإنجليزية بسرعة وطلاقة .