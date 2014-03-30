بالصور.. مسابقة لـ"الورش الفنية "بالمهرجان الكشفى لجوالى جامعة حلوان

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان "مسابقة الورش الفنية"، ضمن المهرجان الكشفى الخامس والثلاثين لجوالى كليات الجامعة بمشاركة كليات "التجارة وإدارة الأعمال، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية بنين بالهرم، والفنون التطبيقية، والتربية، والسياحة والفنادق.

ويقدم المهرجان العديد من مجالات التسابق الفنية والرياضية والدينية التى تعمل على تنمية مهارات الطلاب، وذلك أمام مقر كلية التربية بالحرم الجامعى بعين حلوان، لتعريف طلاب الجامعة بأنشطة الجوالة، حيث تقوم فرق الجوالة من خلال هذا النشاط الفنى بالعديد من الأعمال منها "الرسم على الزجاج، وحرق الجلد، والأركت، والطباعة، والنحاس، والأشغال اليدوية بالألومنيوم والحبال وغيرها، والمجسمات، وأى ابتكارات فنية أخرى".

ويذكر أن الحفل الختامى للمهرجان الكشفى لجوالى كليات الجامعة سيقام غداً الاثنين بأرض المخيم الدائم أمام مبنى إعداد القادة بالحرم الجامعى بعين حلوان، ويحكم المسابقات فى المهرجان القائد حاتم خيرى، مستشار هيئة التحكيم ومدير إدارة الجوالة، والقائد طارق إسماعيل قائد هيئة التحكيم، والقائد أحمد رجب عضو هيئة التحكيم، والقائد محمود محمد رشاد عضو هيئة تحكيم.