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مصر تبحث مع جورجيا استيراد الأغنام الحية واللحوم المجمدة

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مصر تبحث مع جورجيا استيراد الأغنام الحية واللحوم المجمدة مصر تبحث مع جورجيا استيراد الأغنام الحية واللحوم المجمدة

التقى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتشل دزوليا شنيل سفير جمهورية جورجيا بالقاهرة، وجولى سانا شنيلى سكرتير أول بسفارة جورجيا بالقاهرة اليوم الأحد بمقر وزارة الزراعة بالدقى، لبحث التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى بين وجورجيا، وتفعيل مذكرة تفاهم فى مجال الطب البيطرى تمهيدا لتوقيعها ين الجانبين.

وبحث "أبو حديد" مع سفير جورجيا استيراد الأغنام الحية واللحوم المجمدة من جورجيا، استعداد لشهر رمضان وعيد الاضحى، كما تطرق اللقاء لدعم التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات التى تشتهر بها مصر وجورجيا، وفرصة افتتاح ميناء جديد ذو كفاءة عالية فى دولة جورجيا والذى من المتوقع إنهاؤه قريبا ليسمح باستيعاب كميات كيبرة من القمح.

و فى ذات السياق افاد سفير جورجيا بأنه سبق ووافقت وزارة التعاون الدولى على استيراد اللحوم من دولة جورجيا،مؤكدا على ضرورة تبادل الزيارات بين مسئولى كل من الجانبين لدراسة أوضاع الإنتاج الحيوانى فى جورجيا و شروط الاستيراد من الجانب المصري، كما تقدم مقترح مشروع دعم الاستثمارات الزراعية فى جورجيا لحث التعاون المشترك فى هذا الشأن.

و على صعيد أخر وجه وزير الزراعة قيام وفد من مسئولى الوزارة فى مجال الإنتاج الحيوانى و الطب البيطرى مع احد ممثلى العلاقات الخارجية لزيارة دولة جورجيا لوضع التصور النهائى للتبادل التجارى بين البلدين فى المجالات المشار اليها.

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