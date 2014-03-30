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وزير الزراعة يبحث مع سفير نيوزلندا التعاون الزراعى فى محافظات الصعيد

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التقى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، دافيد سترون سفير نيوزلندا بالقاهرة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الزراعة، لبحث إمكانية استفادة من فرص الدراسات العليا لشباب الباحثين المصريين فى المراكز البحثية، للحصول على الدرجات الأكاديمية من نيوزلندا فى العديد من المجالات الزراعية، والاطلاع على التكنولوجيات المختلفة.

وأكد أبو حديد، أن التعاون المشترك ين الجانين المصرى والنيوزلندى سيساهم فى زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد، كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون الزراعى فى محافظات الصعيد من خلال إقامة شركة زراعية، والاهتمام بمشروع تنمية المرأة الريفية، فضلا على الاهتمام بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على القطاع الزراعى.

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