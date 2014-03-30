تيفيز: الابتعاد عن تسجيل الأهداف في أوروبا لا يقلقني

لا يشعر كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس بالقلق من معدله التهديفي في بطولات أوروبا، رغم أنه لم يسجل منذ موسم 2008-2009.

ويعود أخر هدف سجله تيفيز في بطولات أوروبا إلى أبريل 2009 عندما سجل مع مانشستر يونايتد في مرمى بورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يسجل تيفيز مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وبعدها انتقل إلى يوفنتوس ولم يسجل معه حتى الآن في أوروبا.

وقال تيفيز لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "أنا هادئ لأن الأهداف الأوروبية ستأتي قريبا أو حتى بعد ذلك، فهذا لا يمثل هاجسا بالنسبة لي".

ويتصدر تيفيز قائمة هدافي الكالتشيو برصيد 18 هدفا، ويغيب عن مواجهة نابولي في الجولة الـ31 يوم الأحد وهي الأخيرة قبل مباراة ليون في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتابع صاحب الـ30 عاما "لسوء الحظ لن ألعب أمام نابولي، ولكن هذا يمنحني فرصة للاستعداد للظهور بأفضل صورة أمام ليون.. فهذا سيساعدني على شحن بطارياتي قبل السفر إلى فرنسا".

وأتم "فالأمر صعب، فنحن نلعب الكثير من المباريات وهذا لا يمنحني فرصة اللعب بأفضل مستوى ممكن".