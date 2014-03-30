بيليجريني: كان أسبوعا جيدا لسيتي

يشعر مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي بالرضا عقب التعادل مع أرسنال 1-1 يوم السبت في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

سيتي فاز على غريمه يونايتد في أولد ترافورد يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة، قبل التعادل مع أرسنال على ملعب الإمارات.

وقال بيليجريني في مؤتمر صحفي: "اعتقد أن حصد أربع نقاط من مواجهتي مانشستر يونايتد وأرسنال خارج ملعبنا أمر جيد.. لقد كان أسبوعا جيدا".

واستدرك مضيفا "بالتأكيد كنا سنسعد أكثر لو فزنا على أرسنال، ولكن على كل حال اعتقد أنه كان أسبوعا جيدا لنا".

وأوضح بيليجريني أن فريقه تقاسم مباراته مع أرسنال، فسيطر كل فريق على شوط.

فقال: "أرسنال كان أفضل في الشوط الثاني، ولكن لم تتاح له الكثير من الفرصة للتسجيل باستثناء الهدف".

وأتم "ولكن في الشوط الأول لاح لنا أربع فرص لإنهاء المباراة، واعتقد أن فريقنا قدم أداء جيدا.. فليس من السهل أن تأتي إلى ملعب الإمارات وتهزم أرسنال".