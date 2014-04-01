

أسيوط شاركت العالم في "ساعة الأرض" وأطفأت أنوارها لمواجهة الاحتباس الحرارى

كتب / اكرم هلال

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على ضرورة المشاركة الايجابية للمجتمع وتضافر كافة الجهود لحماية البيئة والدفاع عن أهم حق من حقوق الانسانية وهو الحفاظ على بيئة نظيفة وحماية كوكب الارض من ظاهرة الاحتباس الحرارى ورفع الوعى بمدى خطورتها .. جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها محافظة أسيوط مساء أمس بـ"ساعة الأرض" تحت شعار "ساعة ظلام تجمعنا لبيئة نظيفة" بحديقة الفردوس بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والإعلامية والمنشد الشاب على الهلباوى ومتطوعين من الأطفال والشباب والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة بمشاركة ورعاية واسعة من هيئة "بلان" والاتحاد الأوربي ومؤسسة "أحلم" ومجموعة "صفوة مصر" وجمعية المستثمرين بأسيوط ومؤسسة "سيمكس مصر".

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة إلى العالم قائلا: "إن الصعيد منبع الحضارات ومصنع الرجال وهو من عَلم العالم كيف تكون الثورات ومن أرض أسيوط التى أنجبت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقدمته للعالم كزعيم لثورة يوليو 52 التي كانت هي الدافع ونقطة الانطلاق لثورتى 25 يناير و30 يونيو".

وأضاف المحافظ "من محافظة أسيوط قلب الصعيد نشارك العالم أجمع فى الحق في الحياه والدفاع عن هذا الحق بالتوعية الفعالة والتواصل مع كل البشر فى عالمنا الكبير" منوها أن المصريين عانوا كثيراً خاصة السنوات الثلاث الماضية ولكن لابد للظلام أن ينتهى وينتشر الضوء وسوف تحقق مصر كل أحلامها وأهداف ثوراتها المجيدة.

وقد بدأ الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية والأعمال الخزفية الذي أقيم على هامش الاحتفالية وضم عدد من العمال الفنية لشباب الخريجين ثم بدأ الفاعليات بإطفاء الأنوار لحث المواطنين على إحترام البيئة وتوفير الطاقة لمدة ساعة وتم إشعال الشموع وغنت الفرق الموسيقية عدداً من الأغانى الوطنية فضلا عن المشاركة الكبيرة والفعالة لفرق الكشافة وقدمت هيئة "بلان" خلال الحفل مسرحية "الزائر الغامض" وهي من تأليف الكاتب أحمد مصطفى وتنفيذ فريق الإعلام بهيئة بلان فضلاً عن عروض غنائية وموسيقية واستعراضية قدمتها فرقة قصر ثقافة أسيوط.

وقالت الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة أن ساعة الأرض حدث بيئى عالمي يهدف إلى توعية المواطنين بتوفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة الاحتباس الحرارى والمشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإليكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس كل عام كما أن يوم الأرض يهدف إلى توحيد الشعوب فى مهمة حماية الكوكب واعتبرت "عبد الجيد" أن إقامة الاحتفال فى هذا التوقيت هو بمثابة تحدي.

وفى نهاية الاحتفالية كرم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عدد من الشباب الفائز فى مسابقة الفنون التي اقامتها المحافظة وألتقط الصور التذكارية مع الشباب وفرقة تنظيم الحفل والمكرمين .





شبكةعيونالإخبارية

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