«الأطباء»: «الصحة» أرسلت قانون الكادر لـ«المالية»

قال عدد من أعضاء اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن مشروع قانون كادر المهن الطبية الذي أعدته وزارة الصحة بمشاركة لجنة المفاوضات من النقابات الطبية تم رفعه إلى وزارة المالية لحساب تمويله، لافتين إلى أن لقاء أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارة تم تأجيله لموعد آخر بسبب انشغال ممثلي وزارة المالية بإعداد موازنة العام المالي الجديد، وسيتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.

وأكد الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، عضو اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية، في تصريحات، الأحد، أن مفاوضات اللجنة مع الحكومة مستمرة لإقرار مشروع الكادر.

وأضاف «فتوح»: «ليس معنى عدم وجود مفاوضات مع وزارة المالية في الوقت الحالي أن مشروع القانون متوقف ولا يوجد مفاوضات حوله، حيث أن وزارة الصحة سلمت القانون إلى وزارة المالية لدراسته وتوفير الموارد الكافية لتنفيذه، على أن يتم رفعة لمجلس الوزراء لإقراره، دون حتى التفاوض مع لجنة الإضراب».

وأشار إلى أن قانون تنظيم المهن الطبية الجديد قابل للتنفيذ من الناحية الإدارية والمالية، كما أن وزارة الصحة وافقت على القانون وتعهدت بتنفيذ الشق الإداري فور صدور القانون إلا أن وزارة المالية تتحفظ على الشق المالي بسبب علمها بالمغالطات الجسيمة الموجودة في أعداد العاملين بالوزارات المختلفة ومنها وزارة الصحة، والتي ستؤدي إلى كشف وقائع فساد رهيبة في وزارة المالية في حالة إقرار القانون بالإعتماد على نفس اﻷعداد المغلوطة.

من ناحية أخرى، قالت نقابة الأطباء إن مجموعة من البلطجية تعدوا بالضرب على الدكتور شهاب صلاح ناصر، طبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى المنشاوي العام، أمام بوابة المستشفى، وقاموا بسرقته وطعنه وتسببوا له في كسر بعظام القدم اليسرى وجروح قطعية.

وانتقدت النقابة في بيان لها، الأحد، استمرار الاعتداءات اليومية على الأطباء فى المستشفيات، مشيرة إلى متابعتها لحالة الطبيب وتحقيقات النيابة لكشف ملابسات الاعتداء، مطالبة بسرعة ضبط الجناة.

وحررت نقابة الصيادلة، بلاغا للنيابة العامة ضد الدكتور نبيل عبد الحميد، رئيس قسم الجلدية بمعهد الكبد، بسب تعديه على الأطباء المضربين.

وقال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن «عبد الحميد» الذي يشغل منصب رئيس قسم الجلدية بمعهد الكبد، اعتدى بالضرب على الصيدلي مصطفى محمد، وتهجم لفظيا على الصيدلانية شيماء سيد، واقتحم صيدلية المعهد على العاملين بسبب التزامهم بقرار الجمعية العمومية بالإضراب عن العمل.

وفي بني سويف، اعتدى أهالي مريض على 3 ممرضات وحطموا حجرة الكشف بمستشفى الواسطى المركزي، بسبب إضراب الأطباء، وحررت الممرضات محضرا بالواقعة.