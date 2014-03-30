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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال..الأسبوع المقبل

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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال..الأسبوع المقبل انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال..الأسبوع المقبل

قال الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، الأسبوع المقبل، وتحديداً فى الفترة من 6 إلى 9 أبريل.

وأضاف، أن الحملة تهدف إلى رفع الحالة المناعية للأطفال، عن طريق تطعيم 14 مليون طفل، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين فى ، من سن يوم إلى 5 سنوات، موضحاً أنه تم تجهيز 17 مليون تطعم للحملة بتكلفة 35 مليون جنيه.

وشدد قنديل، على ضرورة تطعيم جميع الأطفال، حتى من تم تطعيمهم بالحملات السابقة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة لإطلاق حملة قومية أخرى لتطعيم الأطفال خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الصحة أطلقت مطلع مارس الجارى، حملة تطعيم محدودة ضد شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، بعد ظهور عينات بيئية تحمل الفيروس بمدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة، فى حين أن آخر حملة تطعيم قومية أطلقتها الوزارة تم تنفيذها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضى، وتم خلالها تطعيم حوالى 14 مليون طفل من سن يوم إلى 5 سنوات.

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