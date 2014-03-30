وزارة الشباب تعرض فيلم "فتاة المصنع" الأسبوع المقبل

قال أحمد عفيفى مدير عام الإعلام والترويج بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة ستقوم بعرض فيلم سينمائى هادف بشكل أسبوعى من خلال نادى سينما الشباب لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعرض فيلم فتاه المصنع الأسبوع المقبل.

وأضاف عفيفى خلال افتتاح نادى سينما الشباب اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بالتعاون مع نادى الشباب المصرى إلى أن الوزارة ستقوم بعرض أفلام سينمائية تتناول ظواهر حقيقية تعبر عن واقع المجتمع المصرى كما سيتم استضافه أبطال الفيلم لمناقشة القضايا مع الشباب من خلال ندوة حوارية.

أما حسن عبد الفتاح رئيس لجنة الفنية بنادى الشباب المصرى فأكد أنه سيتم استضافة مخرج محمد خان مخرج فيلم فتاة المصنع وأبطال الفيلم ياسين رئيس وهانى عادل مع عرض الفيلم الأسبوع المقبل بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.